Международный фестиваль барбекю снова в Шамахы!

В Шамахы начались подготовительные работы к очередному Международному фестивалю барбекю.

Как передает Day.Az, фестиваль, который пройдет 13-14 июня, организуется при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, Комплекса "Сады Насими" и ресторана "Абгора".

В фестивале, направленном на культурный обмен и расширение гастротуризма, примут участие известные шеф-повара из разных стран. Будут представлены грандиозные презентации барбекю и изысканные образцы мировой кухни. На этом кулинарном празднике будут созданы все условия для более близкого знакомства с различными кулинарными культурами, расширения общения между участниками и дегустации разнообразных блюд.

В павильонах профессиональные шеф-повара продемонстрируют богатство мировой кухни и поделятся своим кулинарным мастерством. Также в программе будут представлены дуэт "Барбекю и Мангал", "Стейк-шоу" и музыкальная программа.

Отметим, что впервые прошедший в прошлом году в Шамахы Международный фестиваль барбекю запомнился своей массовостью и красочностью. В продолжение этой традиции в текущем году фестиваль также обещает посетителям интересную и насыщенную программу.

Билеты на фестиваль уже в продаже на сайте iTicket.az.