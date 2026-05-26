Почему Симоньян и Соловьеву везде мерещатся наркотики?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

Day.Az представляет публикацию:

Марго Симоньян зашла сегодня на эфир к своему такому же сумасшедшему коллеге Владимиру Соловьеву - но не только для того, чтобы повыпендриваться новой прической: этим двоим предстояло родить сумасшедшую сцену с наездами на Армению, Пашиняна и прямыми призывами свергнуть там власть.

Самым смешным элементом этого цирка была аргументация: Пашинян, мол наркоман, и если вы за него голосуете - то тоже сидите то ли на траве, то ли на грибах, в общем не делайте так. Не голосуйте за Пашиняна, а еще лучше - свергните его по-быстрому. Желательно, в стиле Симоньян - "за три дня".

Интересно, с каким упорством Марго и Соловьеву везде мерещатся наркотики и наркоманы: то Пашинян, то Зеленский, то Макрон

Невольно задумаешься: а может это не просто так? Может, это у них глюки такие? Тем более, что Симоньян с Соловьевым если послушать - так они реально угашенные.

Автор карикатуры - HSF