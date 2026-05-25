В Баку прошел международный фестиваль, посвященный Дню независимости Азербайджана - 28 Мая

В парке перед зданием Исполнительной власти Хатаинского района прошёл IX Международный фестиваль детского и юношеского рисунка, посвященный Дню независимости Азербайджана - 28 Мая. Фестиваль прошел под девизом "Я люблю тебя, Азербайджан!", и был направлен на развитие интереса к национальной культуре среди местных и зарубежных участников, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, деятели культуры и общественности, художники, а также дети, подростки и молодёжь. На церемонии открытия глава Исполнительной власти Хатаинского района Рагиф Гулиев поприветствовал участников и отметил значимость традиционного проведения фестиваля.

Далее депутаты Милли Меджлиса Вугар Рагимов и Пярвана Велиeва, председатель районной организации партии "Ени Азербайджан" Рамиль Мирзиев, директор Хатаинского центра искусств Захид Авазов и заместитель руководителя Азербайджанской государственной картинной галереи Эльчин Гусейнли поделились своими мнениями о фестивале.

Художественная часть мероприятия сопровождалась музыкальными номерами, был представлен мастер-класс художника Мубариза Атакишиева.

По итогам фестиваля были определены победители по возрастным категориям, они были награждены дипломами, подарками и поощрительными призами.

Победители:

8-11 лет

I место: Мехин Ализаде

II место: Рагима Мамедли

III место: Видади Джамалзаде

12-14 лет

I место: Мехрин Оруджова

II место: Гюльсум Ибадсой

III место: Афшин Садыхзаде

15-21 год

I место: Аян Мамедова

II место: Фатима Абдуллаева

III место: Фидан Керимли

Иностранные участники

I место: Ана-Мария Костенко (Молдова)

II место: Имге Салар (Турция)

III место: Навира Арзу Тахир (Пакистан).

Организаторами фестиваля выступили Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная академическая филармония, Государственная картинная галерея Азербайджана, Азербайджанское представительство Международного общества акварели, Детская художественная галерея Хатаи и Центр искусств Хатаи.

Среди партнёров - Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанская государственная телерадиокомпания" и Исполнительная власть Хатаинского района.

