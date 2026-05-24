В некоторых частях Баку не будет газа Завтра на территории четырёх районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, из-за ремонтно-восстановительных мероприятий и реконструкции с 09:00 до завершения процесса в Наримановском, Насиминском, Сабаильском и Ясамальском районах столицы будет временно ограничена подача газа.
Ограничения затронут улицы Ю.В. Чеменземинли, А. Раджабли, С. Рустама, Р. Рзы, Толстого, братьев Мардановых, Б. Сафароглу, Д. Алиевой, И. Сафарли, А. Топчубашова, 8-ю Поперечную и О. Фарзалиева, а также часть проспекта Бюльбюля.
В ведомстве призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
