В некоторых частях Баку не будет газа

Завтра на территории четырёх районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, из-за ремонтно-восстановительных мероприятий и реконструкции с 09:00 до завершения процесса в Наримановском, Насиминском, Сабаильском и Ясамальском районах столицы будет временно ограничена подача газа.

Ограничения затронут улицы Ю.В. Чеменземинли, А. Раджабли, С. Рустама, Р. Рзы, Толстого, братьев Мардановых, Б. Сафароглу, Д. Алиевой, И. Сафарли, А. Топчубашова, 8-ю Поперечную и О. Фарзалиева, а также часть проспекта Бюльбюля.

В ведомстве призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.