Трамп назвал подписание Авраамовых соглашений частью сделки по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка с Тегераном о мире должна предусматривать подписание Авраамовых соглашений о нормализации связей с Израилем рядом стран, включая Иран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как он написал в Truth Social, "после всей работы, проделанной Соединенными Штатами, чтобы решить эту очень трудную головоломку, для всех этих стран должно быть обязательным как минимум одновременно подписать Авраамовы соглашения". Американский лидер уточнил, что имеет в виду, в частности, Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет, Иорданию. "Возможно, что у одной или двух [стран] могут быть причины не делать этого, и это будет принято, но большая часть должна быть готова к этому, стремиться и суметь сделать это, чтобы достижение договоренностей с Ираном было еще более исторически важным событием, чем в противном случае", - добавил американский лидер.

"Начать нужно с немедленного подписания Саудовской Аравией и Катаром, а все остальные должны последовать за ними", - добавил президент США. По его мнению, если другие страны не сделают этого, "они не должны быть частью этой сделки" с Ираном, поскольку "это показывает недобрые намерения". По мнению Трампа, для руководителей других стран "будет честью", если по итогам сделки "Иран присоединится к Авраамовым соглашениям".

"Это будет важнейшая сделка, которую когда-либо подпишут эти великие, но всегда конфликтующие страны", - добавил лидер США. "Потому я прошу все страны в обязательном порядке незамедлительно подписать Авраамовы соглашения и, если Иран подпишет соглашение со мной, как с президентом США, его участие в этой несравненной мировой коалиции будет честью", - подчеркнул он. Трамп добавил, что поручил своим представителям начать подготовку к подписанию другими странами соглашений.

Лидер США 24 мая не исключил, что Иран в будущем может пожелать присоединиться к Авраамовым соглашениям. Они были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.