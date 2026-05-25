В центре Баку часть облицовки дома рухнула на автомобиль

В Насиминском районе Баку, рядом со станцией метро "28 Мая", часть облицовки многоэтажного жилого дома обрушилась и упала во двор.

Как сообщает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

В результате обрушения облицовки здания (аглая) с верхних этажей несколько автомобилей получили серьезные повреждения.

Официальной информации о наличии пострадавших на данный момент не поступало.