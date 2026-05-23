Сербии пригрозили лишением шанса на вступление в ЕС

ЕС пригрозил Сербии, что республика лишится шанса на членство в союзе, если продолжит закупать китайские вооружения. Такие данные приводит Bloomberg, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сербия является единственным европейским покупателем оружия из КНР. В этом году она модернизировала арсенал, добавив сверхзвуковые ракеты китайского производства. В дальнейшем она может модернизировать и истребители.

Президент республики Александр Вучич намерен на следующей неделе отправится в Китай для подписания соглашений и контрактов, касающихся инвестиций в республику, в том числе производства чипов и роботов. Он надеется, что вооруженные роботы покажут себя уже на параде в Белграде в июне.

"У ЕС нет законного основания сказать: "Вы не можете это купить", но это вызывает сомнения в приверженности Сербии созданию интегрированной инфраструктуры безопасности", - приводит агентство комментарии экспертов.

При этом отмечается, что Евросоюз вряд ли захочет вступить с конфронтацией с претендентом на членство в союзе с 2012 года, особенно учитывая продолжающийся украинский кризис, конфликт на Ближнем Востоке и негатив американского лидера Дональда Трампа в сторону НАТО.

В статье отмечается, что Белград все чаще рассматривает Пекин в качестве стратегического союзника, отклоняясь от своего "европейского пути".