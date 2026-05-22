Бакинская декларация WUF13 собрала поддержку НПО из более чем ста стран

По инициативе и при организации "Global South NGO Platform" была подготовлена "Бакинская декларация", связанная с WUF13.

Как сообщает Day.Az, документ был открыт для подписания иностранными представителями НПО, участвовавшими в WUF13.

"Бакинскую декларацию" подписали представители 569 НПО из 103 стран.

В документе говорится:

"Мы - представители организаций гражданского общества, собравшиеся в Баку в рамках WUF13, заявляем следующее:

- Поздравляем Азербайджан с успешной организацией WUF13 и значительным вкладом в международный городской диалог и сотрудничество. Впервые в истории Форума проведённый Саммит лидеров поднял городское развитие на новую политическую плоскость, включив его в число приоритетов международной повестки дня;

- В период, когда в различных частях мира проявляются урбицид, культурицид и экоцид, опыт Азербайджана по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период является важным методологическим примером для международного сообщества. В этой связи мы предлагаем признать "азербайджанский опыт" международным эталоном в восстановлении постконфликтных регионов мира и основным ориентиром на форумах в данной сфере;

- Впервые в истории WUF проведённый в Баку Форум НКО является новым этапом участия гражданского общества в процессе WUF;

- Созыв первой Генеральной Ассамблеи Платформы НКО Глобального Юга (GSNP), объединяющей более 1 000 НКО из различных стран, и формирование её руководства является историческим этапом в институциональной консолидации глобального гражданского общества. Настоящая Декларация, принятая через сеть GSNP, выступает актом глобальной солидарности во имя поддержки доступного жилья и инклюзивного городского развития. Мы призываем "UN Habitat" продолжать поддерживать данную инициативу, признать GSNP в качестве официального партнёра WUF по линии гражданского общества и сделать эту модель постоянным компонентом будущих Форумов. Мы предлагаем создать Центр знаний по городам Глобального Юга для систематизации и обмена успешным опытом городского развития;

- Обращаясь из Баку ко всем международным партнёрам, призываем их поддерживать человекоцентричную городскую политику и осуществлять более скоординированную глобальную деятельность во имя городской устойчивости, устойчивого развития и инклюзивных обществ;

- Исходя из Письма о намерениях относительно разработки совместных операционных правил, основанных на опыте WUF13, поощряем организацию предстоящих сессий WUF в соответствии с "Бакинским стандартом"".

Отметим, что "Бакинская декларация" была принята спустя три дня после впервые в истории WUF проведённого 19 мая текущего года "WUF13 NGO Forum" при партнёрстве "Global South NGO Platform" (GSNP) и организации Агентства НКО Азербайджана. На "WUF13 NGO Forum