Матамела Сирил Рамапоса поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамапоса направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От своего имени и от имени Правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, Правительству и народу Азербайджана наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной даты - 28 Мая - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз заявляю о нашем намерении и дальше развивать безупречные дружеские отношения между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".