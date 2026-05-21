Проекты, реализуемые в постконфликтный период, знаменуют возвращение жизни на освобожденные земли

Проекты, реализуемые в постконфликтный период, знаменуют возвращение жизни на родные земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев на мероприятии "Путь от урбицида к постконфликтной реконструкции", прошедшем в павильоне Азербайджана на "Urban Expo" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Б. Гаджиев напомнил, что за период оккупации населенные пункты района были массово разрушены, а историческая среда и природная экосистема понесли серьезный ущерб. Историко-культурное наследие, редкие религиозные памятники, кладбища и другие культурные объекты подверглись масштабным разрушениям.

"Богатые природные ресурсы Кяльбаджара нещадно эксплуатировались: леса сжигались, природные ресурсы разграблялись, был нанесен серьезный ущерб водным ресурсам и фауне. Экономический потенциал района был в значительной степени уничтожен. Поэтому проекты, реализуемые в постконфликтный период, - это не только процесс строительства и реконструкции, это знаменует собой восстановление исторической справедливости и возвращение жизни на родные земли", - сказал он.

Специальный представитель подчеркнул, что сразу после освобождения территорий там начались масштабные работы по разминированию и восстановлению: "Эти проекты поддерживают природное возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, инклюзивное и устойчивое расселение, восстановление экономической деятельности и играют важную роль в превращении этих регионов в развитые области. В то же время эти процессы имеют особое значение с точки зрения устранения последствий экологического террора, уничтожения лесов в период оккупации".

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: "Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов", "Новое соглашение по жилищному финансированию", "Академия", "Дети и молодежь", "Инклюзивная городская жизнестойкость, "Голубая" экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах", "Африканский компакт по доступному жилью - специальная сессия для инвесторов", "Профессионалы", "Гражданское общество" и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.