Стало известно, когда может состояться следующий раунд переговоров между США и Ираном Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться в начале июня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az. По данным источников, встреча планируется в Исламабаде после сезона хаджа. В 2026 году основные этапы паломничества приходятся на 25-29 мая.
Также сообщается, что в настоящее время ведётся работа над финальной версией возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
Кроме того, утверждается, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир может посетить Иран в пятницу, чтобы представить окончательный вариант соглашения.
