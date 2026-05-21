Стало известно, когда может состояться следующий раунд переговоров между США и Ираном

Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться в начале июня.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az.

По данным источников, встреча планируется в Исламабаде после сезона хаджа. В 2026 году основные этапы паломничества приходятся на 25-29 мая.

Также сообщается, что в настоящее время ведётся работа над финальной версией возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, утверждается, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир может посетить Иран в пятницу, чтобы представить окончательный вариант соглашения.