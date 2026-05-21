Соглашения между Азербайджаном и Грузией имеют беспрецедентное значение

Подписанные в Азербайджане соглашения имеют беспрецедентное значение для экономического развития, энергетической безопасности и усиления транзитной функции Грузии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Фактически результаты показывают, что роль нашей страны в Среднем коридоре постоянно растет, как и в целом роль самого Среднего коридора. С 2020 года грузооборот по Среднему коридору увеличился в семь раз. Разумеется, мы должны максимально использовать это и используем. В этом плане подписанные между Азербайджаном и Грузией соглашения имеют беспрецедентное значение. Были подписаны соглашения по различным направлениям, и все они связаны с развитием нашей транзитной функции. Речь идет о газовом импорте и транзите газа, в рамках которых были подписаны очень выгодные соглашения. Самое главное - мы получили соответствующие цены и объемы, что крайне важно для энергетической безопасности нашей страны, и мы благодарны азербайджанской стороне. Это были не стандартные переговоры между двумя правительствами. Это был диалог между друзьями, который позволил нам достичь очень правильных договоренностей по всем вопросам", - подчеркнул премьер-министр.

Касаясь вопросов импорта и транзита газа, глава правительства отметил: "Это касается импорта и транзита электроэнергии, а также нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса, работа которого была приостановлена в последние три года. Страна ежегодно теряла потенциальный доход в десятки миллионов лари. Работа этого трубопровода будет восстановлена, и для этого существуют хорошие условия".

"Подходил к концу срок действия 20-летнего контракта с Азербайджаном на закупку природного газа. Однако в результате эффективных переговоров с азербайджанской стороной срок соглашения был продлен еще на 20 лет.

Что касается железной дороги, то с конца месяца будет введена в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Одновременно было восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном. Все эти договоренности имеют фундаментальное значение для укрепления экономики нашей страны, обеспечения энергетической безопасности и усиления нашей транзитной функции. Еще раз хочу поблагодарить азербайджанскую сторону за дружественное отношение и достигнутые договоренности", - отметил премьер-министр.