Sony будет следить за владельцами PlayStation

Sony обновила правила использования и политику конфиденциальности PlayStation Network, усилив контроль за активностью пользователей и расширив инструменты автоматической модерации.

Согласно обновленным условиям, система будет автоматически анализировать сообщения, сетевую активность и загружаемые материалы пользователей. В Sony заявили, что новые инструменты предназначены для выявления ненависти, оскорбительного контента, вредоносных ссылок, а также материалов, связанных с терроризмом, самоповреждением и другой запрещенной деятельностью.

Также компания пересмотрела механизм обжалования постоянных блокировок. Пользователи из ряда стран смогут подавать апелляции через отдельный портал поддержки. В Sony подчеркнули, что обращения будут рассматриваться в ускоренном порядке, а ошибочно ограниченные аккаунты будут восстановлены после проверки.

Кроме того, Sony расширила поддержку технологии passkey, позволяющей авторизоваться без традиционного пароля, а действие обновленных правил теперь распространяется не только на консоли PlayStation, но и на мобильное приложение, PC-сервисы и сторонние платформы, интегрированные с PlayStation Network.

При этом ряд базовых положений остался неизменным. Компания вновь акцентировала внимание на том, что цифровые игры предоставляются пользователям по лицензии, а не переходят в их собственность. Минимальный возраст для создания аккаунта PlayStation Network по-прежнему составляет семь лет.