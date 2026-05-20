В Азербайджане предупреждают о штрафах за оплату вне POS-терминалов

В Азербайджане в последнее время значительно вырос объем переводов с карты на карту. Это вновь актуализировало вопрос контроля платежей, осуществляемых в торговых объектах и различных точках продаж.

Как сообщает Day.Az, заместитель начальника управления Государственной налоговой службы Гюнель Бахрамгызы заявила, что подобные случаи оплаты выявляются в рамках мониторингов и мер оперативного налогового контроля.

Сотрудник налоговой службы также рассказала о размере штрафов, применяемых в случае выявления платежей с карты на карту.

Ведомство призывает граждан при покупке товаров, работ и услуг осуществлять безналичные расчеты не через переводы с карты на карту, а требовать использование только POS-терминала.

Одновременно предпринимателям рекомендуется принимать безналичные платежи исключительно через POS-терминалы в соответствии с требованиями законодательства, чтобы не подвергаться финансовым санкциям, предусмотренным Налоговым кодексом.