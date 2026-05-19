Пакистан рассматривает возможности создания энергетических решений по примеру Азербайджана

Большое вдохновение вызывают энергетические коридоры, создаваемые Азербайджаном, и сейчас рассматриваются возможности формирования локальных региональных сетей и энергетических решений в Пакистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Федеральный министр по вопросам изменения климата и экологической координации Исламской Республики Пакистан Мусадик Масуд Малик на 13-й сессии Всемирного форума городов, проходящей в Баку.

Отвечая на вопрос о возможных соглашениях с Азербайджаном, министр сообщил, что уже существует рамочный документ о сотрудничестве.

"У нас уже есть всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Мы продолжаем работать в этом направлении и будем продолжать дальше. Значительная часть взаимодействия проходит в неформальном формате. Большинство наших обсуждений проходят неформально, где мы вместе пытаемся найти решения", - сказал Малик.

Министр подчеркнул, что Пакистан реализует масштабные внутренние программы развития.

"Только в одной провинции Пенджаб мы реализовали около 160 тысяч жилищных решений, из которых примерно 100 тысяч домов уже построены. Внимание уделяется базовой инфраструктуре и доступу к ресурсам. Мы стараемся развивать каждый округ поэтапно. Пытаемся внедрять решения по обеспечению чистой питьевой водой", - сказал он.