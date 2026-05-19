Жилищные решения должны быть комплексными.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Именно это мы обсуждали в рамках рабочей группы открытого состава по вопросам жилья - важной инициативы государств-членов при поддержке UN-Habitat. Жилищная политика должна быть интегрирована с правовыми реформами, политикой и реформами в сфере планирования",- сказала она.

Россбах отметила, что необходимы эффективное управление земельными ресурсами и земельная политика.

"Проблема неформальных поселений остается чрезвычайной ситуацией, требующей решения. Речь идет более чем об одном миллиарде человек, проживающих в неформальных поселениях. Нам необходимо учитывать территориальное развитие, понимать, как организовано пространство, как развиваются вторичные и промежуточные города, а также осознавать масштаб вызовов, с которыми сталкиваются мегаполисы и крупные городские агломерации. Но при этом наш подход должен оставаться комплексным и учитывать конкретный контекст, связывая жилищную политику с социальными, экономическими и климатическими целями",- сказала Россбах.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.