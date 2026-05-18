На церемонии открытия WUF13 Президент Ильхам Алиев привел примеры современного процесса урбанизации, осуществляемого в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Баку - первый город в мире, где в 1846 году была добыта нефть. На протяжении всех этих лет охране окружающей среды не уделялось должного внимания, земля и воздух загрязнялись. Возможно, такие названия бакинских селений вроде "Черного города", Биби-Эйбата и Бёюк-Шора многим из вас ничего не говорят. Но если у вас будет время, посетите эти места и ознакомьтесь с фото- и видеоматериалами, показывающими как они выглядели двадцать лет назад и какой облик они приобрели после проделанной работы. Конечно, это также является демонстрацией работ, проводимых как в Баку, так и в других местах республики".