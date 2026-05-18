WUF13 проходит в важный период роста урбанизации в мире

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) проходит в важный период, когда уровень урбанизации в мире продолжает расти.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал бывший сотрудник UN-Habitat, старший консультант Регионального офиса арабских государств Ваэль Аль-Ашхаб (Wael Al-Ashhab) в рамках WUF13.

По его словам, города сталкиваются с быстрым ростом населения, что влияет на условия жизни, занятость и жилищный вопрос.

"Около 75 процентов населения будут жить в городах к 2050 году. Это окажет большое влияние на условия жизни людей, их средства к существованию и жилье", - отметил он.

Лашаб подчеркнул, что одной из ключевых тем форума является жилищный вопрос.

"WUF13 уделяет большое внимание вопросу жилья как одной из основных тем обсуждения", - сказал он.

Он также отметил, что на форуме обсуждаются вопросы изменения климата и его негативного воздействия на людей по всему миру.

"Есть много тем для обсуждения, поэтому этот форум проходит в подходящее время", - добавил Лашаб.