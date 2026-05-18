Названа причина демографического кризиса в мире

Снижение рождаемости в мире оказалось связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Financial Times (FT).

Издание пишет, что анализ различных данных - от демографической статистики до поисковых запросов в Google - показывает: на снижение рождаемости влияет множество причин, однако последнее резкое падение, вероятно, связано с активным развитием технологий. Авторы материала отмечают, что быстрее всего рождаемость снижалась в регионах, где раньше других появился высокоскоростной мобильный интернет.

Также газета подчеркивает, что все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.