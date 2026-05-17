Необходимо ускорять строительство жилья

При реализации жилищных проектов важно учитывать не только скорость строительства, но и качество раннего планирования, чтобы избежать долгосрочных социальных и экологических проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель направления ландшафтной архитектуры IND Карина Гарнага посвященной государственно-частному партнерству, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По ее словам, сегодня тема жилищного строительства обсуждается в контексте высокой срочности: согласно приведенным оценкам, для преодоления глобального жилищного кризиса необходимо ежедневно вводить порядка 96 тысяч жилых единиц к 2030 году.

"Ключевой вопрос заключается не только в ускорении темпов строительства, но и в том, чтобы это ускорение не приводило к закреплению пространственных, экологических и социальных проблем.

Наиболее серьезные и дорогостоящие ошибки совершаются на самых ранних этапах - еще

до начала строительства и детальной проработки архитектурных решений.

Игнорирование таких факторов, как водоотведение, состояние почв, организация общественных пространств и общая городская стратегия, впоследствии приводит к серьезным последствиям, включая подтопления, зависимость от автомобилей и социальную изоляцию", - заявила руководитель.

Карина Гарнага подчеркнула, что в сфере городского планирования ключевым становится не противопоставление скорости и качества, а баланс между регулированием и неопределенностью.

По ее словам, современные комплексные подходы не требуют более жесткого регулирования, но нуждаются в более раннем и проактивном нормативном планировании.

Она также отметила, что эффективное развитие городов и жилищной инфраструктуры возможно только при учете комплексных решений, включающих природные, социальные и инфраструктурные аспекты уже на стадии планирования.