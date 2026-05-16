Обсуждено развитие экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией

16 мая заместитель премьер-министра, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Самир Шарифов встретился с прибывшим в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) руководителем делегации Саудовской Аравии, министром по делам муниципалитетов и жилищного строительства Маджидом бин Абдуллой Аль-Хогайли.

В ходе встречи было выражено удовлетворение проведением 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку и участием Саудовской Аравии в этом форуме.

Состоялся обмен мнениями по вопросам современного городского развития, а также перспективам экономических отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.