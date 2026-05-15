Подписано соглашение о Едином транзитном разрешении TRACECA

В Астане, столице Казахстана, состоялось восемнадцатое ежегодное заседание Межправительственной комиссии TRACECA. На мероприятии Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Джавидом Гурбановым, а также национальным секретарём TRACECA по Азербайджану Фаризом Алиевым.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта (МЦРТ).

Было отмечено, что Джавид Гурбанов в своём выступлении подчеркнул активное участие Азербайджана в TRACECA и особую значимость сотрудничества с организацией. Также он проинформировал о работе, проводимой в направлении развития транспортно-логистического сектора, упрощения и цифровизации транзитных процедур.

В рамках заседания Азербайджан, Украина, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали Соглашение о Едином транзитном разрешении TRACECA. Данный документ будет способствовать сокращению количества транзитных разрешений, требуемых для перевозчиков государств-участников при транзите через территории других стран-членов.

Расширение сотрудничества в рамках TRACECA и упрощение транзитных процедур вносят важный вклад в развитие транспортных связей в регионе, повышение устойчивости международных логистических цепочек и усиление конкурентоспособности маршрутов Европа - Азия.

В рамках заседания главный консультант отдела транспортной политики министерства Вугар Оруджев был награждён нагрудным знаком TRACECA за вклад в деятельность организации.