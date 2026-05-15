Азербайджанские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы по ката, который пройдет 16-17 мая в столице Боснии и Герцеговины - Сараево.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на континентальном первенстве нашу страну представят победители последнего национального чемпионата по ката Фамиль Асадов - тори и Юсиф Ахмедов - уке.

Дзюдоисты продемонстрируют свое мастерство среди юниоров в программе "нагэ-но-ката".

Отметим, что в международном турнире примут участие 346 спортсменов из 26 стран.