США хотят закупить 10 тысяч крылатых ракет

Пентагон хочет оперативно закупить 10 тыс. бюджетных крылатых ракет в течение трех лет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, ракеты по программе Low-Cost Containerized Missiles (LCCM) будут стоить несколько сотен тысяч долларов за единицу и помогут ВС США увеличить и диверсифицировать арсеналы, став дополнением к уже стоящим на вооружении ракетам Tomahawk. Для выполнения заказа на разработку и производство новых ракет Пентагон заключил контракты с компаниями CoAspire, Zone 5, Leidos и Anduril Industries.

В конце апреля WSJ сообщила, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 тыс. дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Позднее демократ в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид заявил, что война в Иране привела к нехватке высокоточных боеприпасов у ВС США во всех регионах мира.