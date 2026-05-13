Завтра начинается процесс выдачи аккредитационных карт для участия в WUF13

Зарегистрированным участникам Тринадцатой сессии WUF13, которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, с 14 мая начнется выдача аккредитационных карт в Центре аккредитации и регистрации.

Об этом Day.Az сообщили в Операционной компании WUF13 Азербайджан.

Сообщается, что центр, расположенный на территории Бакинского олимпийского стадиона - места проведения мероприятия, обеспечит централизованное и оперативное осуществление процессов регистрации, аккредитации и информирования участников WUF13.

Центр будет работать 14-16 мая с 09:00 до 18:00, 17-21 мая - с 07:00 до 18:00, а 22 мая - с 07:00 до 15:00.

Участники WUF13, официальные представители и гости смогут пройти регистрацию и получить аккредитационные карты, обратившись в Центр аккредитации и регистрации в период с 14 по 22 мая 2026 года.

Лица, прошедшие онлайн-регистрацию, для получения аккредитационной карты WUF13 должны будут предъявить уникальный регистрационный номер, отправленный на их электронную почту, а также действительный документ, удостоверяющий личность, использованный при регистрации. Граждане Азербайджанской Республики должны представить удостоверение личности, а иностранные граждане - действующий паспорт.

Кроме того, в дни проведения мероприятия будет организована возможность регистрации на месте.

В целях более удобной и оперативной организации регистрационного процесса участникам рекомендуется заранее пройти онлайн-регистрацию.

Онлайн-регистрация осуществляется через Глобальную систему управления мероприятиями (GEMS), предоставленную ООН-Хабитат - https://events.unhabitat.org. Крайний срок онлайн-регистрации - 15 мая, 18:00.