Ученые спрогнозировали сильные магнитные бури в конце недели

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии Наук (ИКИ РАН) спрогнозировали возникновение магнитных бурь уровня G1 15 и 16 мая. Об этом сообщается на сайте ИКИ РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ученых, 17 и 18 мая сила возмущений пойдет на убыль, однако полное восстановление магнитосферы прогнозируется лишь к 19 мая. Специалисты советуют метеочувствительным людям внимательно относиться к своему состоянию, больше отдыхать и по возможности избегать стрессов.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 - она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.