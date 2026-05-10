В Японии неизвестный устроил химическую атаку в поезде

Пассажиры поезда пострадали после распыления неизвестного химического вещества в японском городе Кавасаки, пригороде Токио.

По данным источника, на станции Кавасаки у пассажиров внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильный кашель, затрудненное дыхание и обильное слезотечение. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, троих пострадавших - семью с годовалым ребенком - госпитализировали. Всего, по информации издания, пострадали более 13 человек.

Отмечается, что сотрудники химических служб проводят обработку территории станции. Движение на одной из линий метро временно приостановлено.

Также ведется поиск неизвестного, который мог распылить химическое вещество.