Отец главного тренера «Барселоны» скончался перед «Эль Классико»

Отец главного тренера "Барселоны" Ханс-Дитера Флика скончался рано утром 10 мая.

Немецкий специалист проинформировал о личной трагедии и футболистов команды, и руководство клуба. При этом Флик не намерен пропускать матч с мадридским "Реалом", который состоится 10 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по Баку.

Перед матчем будет проведена минута молчания в память о Флике-старшем, а футболисты "Барселоны" сыграют с траурными повязками на форме. Игра пройдет на домашнем стадионе "Барселоны" "Камп Ноу". В клубе уже выразили соболезнования главному тренеру.

"ФК "Барселона" и вся семья "Барсы" выражают глубочайшие соболезнования Ханси Флику в связи со смертью его отца. Мы разделяем его горе и предлагаем свою поддержку в это трудное для него и его семьи время", - указано в публикации в социальных сетях.

"Барселона" лидирует в таблице чемпионата Испании с 88 очками. "Реал" идет вторым, отставая на 11 очков. Каталонская команда может досрочно выиграть чемпионат Испании именно в матче с "Реалом" - для этого "Барселоне" необходимо не проиграть мадридскому клубу.