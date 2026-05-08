Армянская оппозиция выдумала новую «страшилку» про TRIPP

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В принципе, а чему мы удивляемся? Стоит ли ждать от реваншистской армянской оппозиции каких-то разумных слов и подходов? Что бы там не думал реваншист в минуты просветления, говорить он должен противоположное тому, что говорят власти.

Если правящая команда Армении говорит, что проект TRIPP важен и нужен стране, оппозиция должна рвать на себе волосы, предрекая от прокладки дороги территориальные потери. Армянское общество, измученное многими десятилетиями зомбирования и идеологического террора, давно потеряло способность мыслить самостоятельно и в поисках истины смотрит то туда, то сюда. А визг сейчас из-за выборов слышится со всех сторон, люди уже и не знают, куда оборачиваться.

Заместитель Левона Тер-Петросяна в Армянском национальном конгрессе Левон Зурабян огласил свою предвыборную программу, в которой досталось и проекту TRIPP, который он назвал продвижением Зангезурского коридора. Тут не будем спорить, потому что TRIPP повторит маршрут азербайджанского проекта, пусть даже он будет называться иначе.

Но истерики о якобы угрозе суверенитету Армении и грядущей потере Сюникской области, честно говоря, просто позор для политика. А Зурабян и Тер-Петросян считают себя серьезными политиками, эдакой интеллектуальной оппозицией. Стыдно, товарищи, нести такую чушь.

Да, TRIPP - это географически тот же Зангезурский коридор. И на этом все. То, что по договоренности Армения передаст его на 99 лет американской компании, - это не наша вина. Зангезурский проект Азербайджана ничего такого не предусматривал. Согласись армянская сторона сразу и выполни она своевременно обязательства по Трехстороннему соглашению, уже действовала бы дорога и принадлежала бы она Армении. Азербайджан не собирался делать ее своей собственностью или брать в аренду на сто лет. Все, что нужно Азербайджану, - это беспрепятственный и безопасный транзит из одной части страны в другую. Страшно? Нет.

Первоначально Никол Пашинян начал двигаться в правильном направлении, но оппозиция подняла вой. А тут и иранская сторона подоспела, которой было выгодно, чтобы дорога в Нахчыван шла через Иран, а не Армению. И Пашинян отступил, хотя в реальности в проекте Азербайджана не было никакой угрозы или ущемления армянских интересов.

Кто-то наивно полагал, что Баку забудет о Зангезурском коридоре или хотя бы отложит на далекое будущее. Но Баку не собирался откладывать этот проект. Была проделана определенная дипломатическая работа, и проектом заинтересовалась американская сторона. Тут уже подключились совсем другие правила, очень отличающиеся от условий, которые предлагал Еревану Баку. И Пашинян согласился. Не только потому, что не мог отказать Трампу. Дело не только в этом. На самом деле Никол Пашинян прекрасно понимает значение этой дороги для своей страны. Он прекрасно осознает, что это единственный шанс для Армении получить пользу от своей выгодной географии. Никаких других вариантов транзита не существует, да и Азербайджан не станет говорить о других коммуникациях, пока не построена дорога через Зангезур. Подписанные в Ереване меморандумы с ЕС не сумеют заменить собой реалии.

Армения пошла на соглашение с США, потому что хочет построить дорогу и потому, что армянскому обществу можно представить даже марсиан, лишь бы в деле не звучало имя Азербайджана.

Если же отложить в сторону страхи и истерики, то и Зурабяну, думается, понятно, насколько важен для Армении этот коридор.

Если оппозиция будет продолжать мешать Пашиняну в осуществлении TRIPP, страна получит еще какой-нибудь, новый вариант проекта, который будет содержать еще больше правил и условий. Потеряет или не потеряет Армения контроль над коридором, зависит от того, как будет вести себя Ереван. Он должен доказать, что способен быть реальным партнером и умеет держать слово. Он должен заслужить серьезное к себе отношение. Тут немало зависит и от реваншистской оппозиции. Своими страшилками о дороге из Азербайджана в Азербайджан она разжигает общественное мнение и заранее восстанавливает общество против проекта. В болтовне Зурабяна нет ни капли здравого смысла и абсолютно не чувствуется реальной заботы о будущем Армении. Это будущее во многом зависит от TRIPP.

Да, Пашиняну надо было соглашаться еще шесть лет назад. Всем было ясно, что Азербайджан добьется строительства дороги. Стоило ли тянуть? Баку хотел как лучше, но Армения выбрала "как всегда".