TRIPP становится центральным элементом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном

Реализация проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) становится центральным элементом процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на VIII саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Этот проект будет способствовать устойчивому миру путем разблокирования региональных коммуникаций и создания новых международных транспортных коридоров с Востока на Запад и с Юга на Север", - заявил армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что TRIPP, как ожидается, значительно укрепит глобальные цепочки поставок и расширит региональную взаимосвязанность, став не только политической, но и экономической опорой мирного процесса.