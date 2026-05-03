Трамп допустил работу американских нефтяных компаний в Иране
Президент США Дональд Трамп считает возможной в перспективе работу американских нефтяных компаний в Иране. Об этом он заявил в субботу в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"[Это] возможно", - утверждал глава администрации США, комментируя вопрос о том, представляет ли он себе работу американских энергетических компаний в Иране.
Ранее мы сообщали, что Иран представил США мирный план из 14 пунктов.
