Ключевые страны ОПЕК+ обсудят план по добыче нефти

Ключевые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят на ежемесячной онлайн-встрече план по добыче нефти на июнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с апреля 2025 года восемь ведущих стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир) начали выходить из добровольных сокращений по добыче нефти, и уже в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с на год раньше изначального плана.

А в октябре 2025 года государства ОПЕК+ начали постепенно отказываться от еще одного сокращения добычи нефти - на 1,65 млн б/с. "Восьмерка" ОПЕК+ с апреля 2025 года проводит ежемесячные встречи, на которых обсуждается разрешенный уровень добычи нефти на следующий месяц в рамках выхода из добровольных сокращений нефти.

В конце апреля 2026 года ОАЭ, ежемесячно участвовавшие во встрече "восьмерки", заявили о выходе из ОПЕК и сделки ОПЕК+ с 1 мая. Источник ТАСС в одной из делегаций сообщил, что пока непонятно, будут ли ОАЭ принимать участие во встрече 3 мая.

Накануне встречи агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что семь ключевых стран ОПЕК+ принципиально согласились нарастить добычу нефти в июне к маю на 188 тыс. б/с (без учета ОАЭ).

Начало встречи запланировано на 14:00 по Баку.