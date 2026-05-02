Поножовщина на свадьбе в Азербайджане

В Гёйгёле на свадьбе двое братьев получили ножевые ранения.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл в одном из банкетных залов района.

Во время торжества Ш. Атакишили 2005 года рождения и его брат получили ножевые ранения и были госпитализированы. Пострадавшие были немедленно прооперированы.

Причины происшествия выясняются сотрудниками полиции.