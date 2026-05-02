Ученые объяснили, от чего зависит активность Солнца

Земля, Юпитер и Венера создают на Солнце события, похожие на лунные приливы на нашей планете. Они помогают сохранять стабильный 11-летний цикл активности светила, сообщил ТАСС в преддверии Всемирного дня Солнца, отмечаемого 3 мая, эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров, передает Day.Az.

Он напомнил, что долгое время считалось, что 11-летний цикл солнечной активности зависит только от внутренних процессов Солнца, при которых потоки заряженных частиц преобразуют свою энергию в мощное магнитное поле.

"Однако в последние десятилетия ученые выдвинули убедительную теорию о том, что планеты нашей системы, особенно Юпитер, Венера и Земля, тоже влияют на цикл. Каждые 11 лет они выстраиваются в одну линию, и их суммарное гравитационное притяжение создает на звезде эффекты, похожие на лунные приливы на Земле. Это воздействие работает как метроном: подталкивает магнитные поля светила к перестройке и помогает им сохранять стабильный 11-летний ритм", - сказал Бурмистров корреспонденту ТАСС.

В течение описываемого цикла звезда "раскачивается" от состояния полного спокойствия к бурному пику. В такие моменты Солнце покрывается множеством пятен, происходят мощные вспышки и выбросы плазмы.

"Эти изменения напрямую сказываются на Земле: случаются магнитные бури, сияния можно увидеть даже в неполярных широтах, а спутники и линии электропередач испытывают перегрузки. Хотя текущий цикл находится на стадии спада, ученые отмечают, что вероятность сильных вспышек или геомагнитных бурь сохраняется", - добавил эксперт.