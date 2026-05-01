Таможенная стоимость товаров будет декларироваться в национальной валюте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в новой статье 220.3, предложенной к включению в Таможенный кодекс и вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлис Азербайджана.

Согласно проекту, таможенная стоимость товаров будет декларироваться в национальной валюте Азербайджанской Республики.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.