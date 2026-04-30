"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Арсеналом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Обе команды забили свои мячи с пенальти.

Счет в игре открыл нападающий лондонцев Виктор Дьекереш, реализовавший одиннадцатиметровый на 44-й минуте. Во втором тайме хозяева восстановили равновесие - на 56-й минуте Хулиан Альварес также точно пробил с точки.

Таким образом, судьба путевки в финал решится в ответной встрече, которая состоится 5 мая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Напомним, на стадии четвертьфинала "Атлетико" обыграл "Барселону" (3:2 по сумме двух матчей), а "Арсенал" прошел "Спортинг" (1:0).

ВИДЕО МАТЧА:

ГОЛЫ: