МВД Азербайджана обратилось к населению

В результате оперативных мероприятий, проведённых 29 апреля сотрудниками полиции в Баку и ряде регионов республики, были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся 13 автоматов, 1 пистолет, 2 ручные гранаты, 4 ружья, 9 магазинов и 418 патронов различного калибра.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Отмечается, что незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов влечёт уголовную ответственность в соответствии с законодательством, а их добровольная сдача освобождает от ответственности.

"Гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать в органы полиции о неиспользуемом или незаконно хранящемся оружии и боеприпасах. Это важно как для освобождения от юридической ответственности, так и для обеспечения общественной безопасности. Сотрудники полиции продолжают оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранимого оружия и боеприпасов", - сообщили в МВД.