Жара и засуха усиливают давление на энергосистему Европы

Европа остается самым быстро нагревающимся континентом, и последние данные отчета European State of the Climate, подготовленного программой наблюдения Земли ЕС Copernicus и Всемирной метеорологической организацией ООН (ВМО) подтверждают усиление климатических экстремумов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в 2025 году температура в турецком городе Силопи достигла 50,5°C, впервые в истории страны превысив отметку 50 градусов. Одновременно в северных регионах Скандинавии, за Полярным кругом, фиксировались температуры выше 30°C, а продолжительность июльской волны жары достигла рекордных 21 дня.

Экологическая ситуация также ухудшается. Лесные пожары охватили более 1 миллиона гектаров, главным образом в Испании и Португалии, что привело к рекордным выбросам углекислого газа. Ледники по всей Европе и в Гренландии продолжают стремительно таять. Только за год Гренландия потеряла около 139 миллиардов тонн льда, и это уже 29-й подряд год сокращения ледяного покрова.

Гидрологические показатели вызывают тревогу. Влажность почвы оказалась одной из самых низких с 1992 года, а у 70% европейских рек уровень воды был ниже нормы. При этом температура поверхности моря остается рекордной четвертый год подряд, а 86% морской акватории испытали сильные морские тепловые волны.

На фоне этих изменений энергетический сектор демонстрирует сдвиг. Доля возобновляемых источников достигла 30,5%, при этом солнечная энергетика выросла с 10,3% до 12,5%. Однако эксперты предупреждают, что засушливые условия могут снизить эффективность гидроэнергетики, что требует более комплексного подхода к формированию устойчивой энергосистемы.