В Азербайджане могут ввести почасовую модель оплаты труд

В Азербайджане могут ввести почасовую модель оплаты труда.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

"В Азербайджане ведется работа по внедрению почасовой модели оплаты труда", - сказал он.

Он также отметил, что ведется работа над новыми реформами в сфере обеспечения равной оплаты труда и защиты прав детей.

Министр напомнил, что в разные годы в трудовое законодательство было внесено значительное количество изменений.