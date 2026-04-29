https://news.day.az/society/1831104.html В Азербайджане могут ввести почасовую модель оплаты труд
В Азербайджане могут ввести почасовую модель оплаты труд
В Азербайджане могут ввести почасовую модель оплаты труда.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".
"В Азербайджане ведется работа по внедрению почасовой модели оплаты труда", - сказал он.
Он также отметил, что ведется работа над новыми реформами в сфере обеспечения равной оплаты труда и защиты прав детей.
Министр напомнил, что в разные годы в трудовое законодательство было внесено значительное количество изменений.
