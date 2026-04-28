Сильные штормы в Турции: улицы покрыты градом - ВИДЕО
В городе Газиантеп проливные дожди, сопровождавшиеся градом, полностью накрыли тротуары и дорожное полотно льдом, как будто выпал снег.
Как передает Day.Az, для очистки улиц власти задействовали тяжелую технику, в том числе экскаваторы.
Метеорологи предупреждают, что экстремальные явления продолжатся.
Сильные штормы ожидаются на востоке и юго-востоке Турции. Власти объявили штормовое предупреждение для семи провинций.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре