Сильные штормы в Турции: улицы покрыты градом

В городе Газиантеп проливные дожди, сопровождавшиеся градом, полностью накрыли тротуары и дорожное полотно льдом, как будто выпал снег.

Как передает Day.Az, для очистки улиц власти задействовали тяжелую технику, в том числе экскаваторы.

Метеорологи предупреждают, что экстремальные явления продолжатся.

Сильные штормы ожидаются на востоке и юго-востоке Турции. Власти объявили штормовое предупреждение для семи провинций.