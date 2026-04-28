Сегодня 103 года со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Зарифа Азиз гызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селе Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. После окончания средней школы в 1942 году она поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, который успешно окончила в 1947 году. Затем прошла специализацию по офтальмологии в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве.

Интерес к научной работе привел Зарифу Алиеву в Азербайджанский научно-исследовательский институт офтальмологии, где она начала свою деятельность в качестве врача-ординатора. В 1950 году поступила в аспирантуру, завершив обучение в 1953 году, после чего до 1957 года работала научным сотрудником этого института.

В тот период в Азербайджане была широко распространена трахома - тяжелое инфекционное заболевание глаз. Эффективные способы ее лечения еще не были разработаны, поэтому борьба с ней имела важное значение не только для офтальмологии, но и для всей системы здравоохранения республики. Зарифа Алиева активно участвовала в организации лечебно-профилактических мероприятий, направленных на искоренение болезни. Она не только занималась лечением пациентов, но и выезжала в регионы с высокой заболеваемостью, читала лекции врачам и проводила разъяснительную работу среди населения.

Ее первые научные исследования были тесно связаны с актуальными проблемами того времени. Основное внимание она уделила изучению методов лечения трахомы, в частности применению нового на тот момент антибиотика - синтомицина, обладающего широким антибактериальным и антихламидийным действием. Результаты этих исследований легли в основу кандидатской диссертации "Лечение трахомы синтомицином в комбинации с другими методами терапии", успешно защищенной в 1960 году. Защитив диссертацию, Зарифа Алиева стала старшим научным сотрудником НИИ офтальмологии. В 1963 году Высшая аттестационная комиссия СССР присвоила ей ученое звание старшего научного сотрудника по специальности "Офтальмология".

Завершив цикл исследований, посвященных трахоме, Зарифа Алиева переключилась на другие важные направления офтальмологии. Значительное внимание было уделено проблемам глаукомы. Опубликованные научные работы расширили знания практикующих врачей в этой области.

В 1967 году Зарифа Алиева была приглашена на должность доцента кафедры глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Министерства здравоохранения. В тот период она активно совмещала научную, педагогическую и врачебную деятельность: проводила операции, консультировала пациентов, работала в различных офтальмологических учреждениях и одновременно занималась подготовкой врачей на курсах повышения квалификации.

Несмотря на значительную занятость, Зарифа Алиева продолжала активно заниматься научными исследованиями. Ее интерес охватывал широкий круг проблем клинической и теоретической офтальмологии, включая диагностику и лечение глаукомы, воспалительных заболеваний глаз, травм органа зрения. Особое внимание она уделила малоизученной области - профессиональной патологии органа зрения. Актуальность этой темы была обусловлена развитием химической и электротехнической промышленности, а также недостаточной изученностью воздействия новых химических веществ на глаза.

Итоги многолетних исследований Зарифы Алиевой легли в основу докторской диссертации "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана", защищенной в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Г. Гельмгольца. Работа получила высокую оценку специалистов и стала одной из первых значимых работ в области профессиональной офтальмологии. В 1977 году Зарифе Алиевой была присуждена ученая степень доктора медицинских наук.

В 1978 году она была избрана профессором кафедры офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева, а в 1983 году возглавила эту кафедру. С первых дней работы ей удалось объединить вокруг себя талантливых молодых специалистов и наладить эффективную научно-исследовательскую деятельность.

Вместе с тем, существующая материально-техническая база кафедры не отвечала потребностям научной работы. Для решения этой проблемы Зарифа Алиева проявила инициативу и предприняла ряд конкретных шагов. В 1977 году по ее инициативе в Баку впервые был проведен пленум правления Всесоюзного общества офтальмологов. Организация этого крупного мероприятия потребовала значительных усилий, большая часть которых легла на ее плечи. Проведение пленума сыграло важную роль в развитии офтальмологической службы и подготовке научных кадров как в Азербайджане, так и в других научных центрах бывшего СССР. В ходе пленума была поддержана инициатива по созданию первой в Азербайджане специализированной лаборатории по изучению профессиональной патологии органа зрения. Это научное подразделение было организовано непосредственно на производстве - на Бакинском заводе бытовых кондиционеров. Основное направление работы лаборатории заключалось в изучении влияния производственных факторов малой интенсивности на орган зрения. В ее структуре функционировали как диагностические, так и хирургические отделения.

Позднее, в 1979 году, по инициативе Зарифы Алиевой в Институте физиологии имени А.И. Караева Академии наук Азербайджана была создана проблемная лаборатория физиологии и профессиональной патологии органа зрения. Здесь проводились комплексные исследования, посвященные изучению физиологических, клинических и гистологических механизмов воздействия производственных факторов.

Результаты научной работы нашли отражение в ряде монографий, среди которых "Профессиональная патология глаз в шинном производстве", "Офтальмология при хронической йодовой интоксикации" и "Профилактика профессиональных заболеваний глаз в йодной промышленности", получившие признание на международном уровне. В 1981 году за цикл исследований в области профессиональной патологии органа зрения Зарифа Алиева была удостоена премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И. Авербаха, став первой женщиной-ученым, получившей эту награду.

После избрания заведующей кафедрой в 1983 году ее научная и педагогическая деятельность получила новый импульс. Помимо профессиональной патологии, она активно занималась изучением вирусных заболеваний глаз. Внедрение результатов ее исследований позволило улучшить диагностику и лечение этих заболеваний. Этим вопросам были посвящены такие работы, как "Герпетическая болезнь глаза" и "Острые вирусные конъюнктивиты".

В этот же период она проводила исследования, посвященные глаукоме, результатом которых стали монографии "Анатомо-физиологическая характеристика гидродинамической системы глаза" и "Возрастные изменения глаза и зрительно-нервного пути".

Зарифа Алиева также занималась проблемами профилактики и лечения глазного травматизма, анализировала методы хирургического лечения последствий травм и разрабатывала рекомендации по их совершенствованию, что способствовало повышению эффективности лечения.

Ряд ее работ посвящен диагностике и лечению злокачественных опухолей глаза, в том числе изучению клинических особенностей меланомы и ее биохимических аспектов. Значительное внимание она уделила дактриологии, о чем свидетельствуют ее труды "Физиология слезоотведения", "Современные методы хирургического лечения слезотечения" и "Щадящая хирургия слезоотводящих путей".

Зарифа Алиева была одним из авторов фундаментального руководства "Терапевтическая офтальмология", которое до сих пор остается важным пособием для практикующих врачей. Она также стояла у истоков развития иридодиагностики и стала соавтором работы "Основы иридодиагностики", широко используемой в медицинской практике.

Ее богатый опыт нашел отражение и в монографии "Актуальные вопросы офтальмологии", подготовленной совместно с коллегами, которая представляет интерес как для практикующих врачей, так и для преподавателей.

Особое внимание Зарифа Алиева уделяла вопросам медицинской этики и деонтологии, воспитанию профессиональных и нравственных качеств врачей. Ее работы и книга "Высокое призвание" сыграли важную роль в формировании профессионального облика врача.

Она внесла значительный вклад в подготовку медицинских кадров, воспитав целую плеяду ученых и практикующих офтальмологов. Щедро делясь знаниями и опытом, она пользовалась глубоким уважением коллег, учеников и пациентов.

В 1983 году Зарифа Алиева была избрана академиком Академии наук Азербайджанской Республики, что стало признанием ее научных заслуг.

Она активно участвовала и в общественной жизни, являясь членом Комитета защиты мира СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом общества "Знание", а также входила в президиум научного общества офтальмологов и редакционную коллегию журнала "Вестник офтальмологии".

За свою деятельность Зарифа Алиева была награждена орденами и медалями, удостоена звания заслуженного деятеля науки Азербайджана.

Научная деятельность выдающегося ученого была прервана преждевременно: Зарифа Алиева скончалась 15 апреля 1985 года в Москве.