Пожар в доме известного азербайджанского блогера - ФОТО

В доме родителей блогера Арзу Мамедовой произошел пожар. Как сообщает Day.Az, кадрами она поделилась в Instagram. По словам Мамедовой, о возгорании сообщили соседи, после чего были вызвана противопожарная служба МЧС. Она рассказала, что огонь вспыхнул в саду дома. В момент происшествия на территории никого не было.