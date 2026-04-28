Пожар в доме известного азербайджанского блогера

В доме родителей блогера Арзу Мамедовой произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, кадрами она поделилась в Instagram. 

По словам Мамедовой, о возгорании сообщили соседи, после чего была вызвана противопожарная служба МЧС.

Она рассказала, что огонь вспыхнул в саду дома. В момент происшествия на территории никого не было.

Благодаря оперативной реакции соседей и прибывших сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня.