https://news.day.az/world/1830541.html Арагчи прибыл в Россию Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию, где, как ожидается, его примет президент РФ Владимир Путин. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA. "Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург утром 27 апреля", - передает агентство.
Арагчи прибыл в Россию
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию, где, как ожидается, его примет президент РФ Владимир Путин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург утром 27 апреля", - передает агентство.
Ранее сообщалось, что в ходе визита глава иранской дипломатии планирует обсудить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В МИД РФ подтвердили "визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы российского государства запланирована встреча с иранским министром.
