Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию, где, как ожидается, его примет президент РФ Владимир Путин.

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург утром 27 апреля", - передает агентство.

Ранее сообщалось, что в ходе визита глава иранской дипломатии планирует обсудить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В МИД РФ подтвердили "визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы российского государства запланирована встреча с иранским министром.