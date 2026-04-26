Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан и США начали технические консультации по проекту TRIPP, выводящему транзитные возможности Баку в центр новой инфраструктурной повестки между Востоком и Западом. Миссия Агентства США по торговле и развитию, находившаяся в Азербайджане с 15 по 22 апреля, провела в Баку переговоры с представителями правительства страны по вопросам инфраструктуры, энергетики, цифровых решений и развития стратегического партнерства.

Прибывшая в Баку американская делегация, включавшая представителей профильных структур США и технических экспертов, обсудила реализацию Хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами. В центре переговоров оказались энергетика, торговля, региональная связность, экономические инвестиции, Средний коридор и "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

Проведенные в Баку встречи, затронувшие экономический и коммерческий компоненты Хартии, показали, какие направления стороны готовы переводить в практическую плоскость. Баку и Вашингтон рассмотрели возможности участия американских компаний в инфраструктурных, транспортных, цифровых и энергетических проектах, а также обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и других приоритетных отраслях.

Проект TRIPP, который Вашингтон рассматривает как важный элемент новой транспортно-логистической архитектуры Южного Кавказа, занимает особое место в этой повестке. Он должен стать частью маршрута, связывающего Центральную Азию с Европой через Азербайджан, Грузию и Турцию.

Получивший политическую основу после договоренностей между Азербайджаном и Арменией, коридор TRIPP создает для региона новый формат экономической логики. Его значение определяется длиной маршрута, технической реализацией и способностью встроить Южный Кавказ в крупные международные потоки товаров, энергии, данных и инвестиций.

Азербайджан, расположенный на пересечении маршрутов между Востоком и Западом, в этой конструкции занимает центральное место. Через нашу территорию проходит ключевая часть Транскаспийского международного транспортного маршрута, который сегодня становится одним из главных направлений для грузопотоков между Центральной Азией и Европой.

США, укрепляя инфраструктурное сотрудничество с Баку, расширяют свое экономическое присутствие в регионе, где конкуренция за маршруты, энергоресурсы и логистические узлы становится все более жесткой. Для Азербайджана такое взаимодействие открывает дополнительный канал привлечения технологий, инвестиций, экспертизы и компаний, способных участвовать в крупных проектах на стыке транспорта, энергетики и цифровой экономики.

Опираясь на инструменты технико-экономических обоснований, технической помощи и пилотных программ, Агентство торговли и развития США может стать одним из механизмов раннего запуска проектов, которые затем будут интересны частному сектору. Такой подход особенно важен для сложных инфраструктурных инициатив, где на первом этапе требуется оценить маршруты, стоимость, риски, коммерческую отдачу и возможности для международного финансирования.

Выходящий на передний план транспортный фактор тесно связан с энергетической ролью Азербайджана, которая формировалась на протяжении последних двух десятилетий. Страна последовательно развивала трубопроводную инфраструктуру, связывая каспийские ресурсы с Турцией и Европой и создавая маршруты, которые сегодня имеют прямое значение для европейской энергетической безопасности.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан стал одним из первых крупных проектов, изменивших значение Азербайджана в международной энергетике. Его пропускная способность оценивается примерно в 1,2 миллиона баррелей в сутки, а сам маршрут используется для поставок нефти из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Сформированный вокруг азербайджанского газа Южный газовый коридор стал следующим крупным этапом, который вывел страну в число важных поставщиков для Европы. Благодаря этому маршруту газ с месторождения "Шах Дениз" поступает через Южный Кавказ и Турцию к европейским рынкам, включая страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Азербайджанский газ, достигший Европы через Трансадриатический газопровод в 2020 году, открыл для Евросоюза четвертое направление поставок. На фоне высокой зависимости ЕС от импорта газа значение этого маршрута выросло, а роль Азербайджана в европейской энергетической дискуссии стала заметно шире.

Поставивший в 2025 году на европейские рынки около 13 миллиардов кубометров газа Азербайджан укрепил свою позицию поставщика, способного поддерживать диверсификацию энергетического баланса Европы. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос примерно на 60 процентов, что отражает устойчивый спрос на азербайджанский газ и важность Южного газового коридора.

Азербайджан обладает запасами примерно в 7 миллиардов баррелей нефти и 2,6 триллиона кубометров природного газа и сохраняет серьезную ресурсную базу для долгосрочного энергетического сотрудничества. В 2025 году страна добыла более 27 миллионов тонн нефти и 51,5 миллиарда кубометров газа, что более чем втрое превышает уровень добычи газа в 2007 году.

Кроме того наша страна экспортирует нефть почти в 30 стран и газ в 16 государств, включая 10 стран Европейского союза, что делает ее одним из ключевых энергетических партнеров на стыке Каспия и Европы. На фоне глобальных энергетических потрясений эта роль усиливается, поскольку стабильность маршрутов, надежность поставщика и политическая предсказуемость приобретают особое значение.

Проект TRIPP дополняет уже существующую энергетическую и транспортную инфраструктуру Азербайджана. При развитии этого маршрута страна получает возможность связать трубопроводные, железнодорожные, автомобильные, цифровые и энергетические коридоры в единую систему региональной связности.

Баку также участвует в формировании новых зеленых энергетических коридоров, которые должны связать Каспийский регион с Европой. После подписания в Бухаресте стратегического соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией была запущена работа по созданию маршрутов для поставок возобновляемой электроэнергии.

Эти зеленые коридоры охватывают направления Каспий - Черное море - Европа, Азербайджан - Турция - Европа и Центральная Азия - Азербайджан - Европа. За счет этого Азербайджан постепенно соединяет традиционные энергоресурсы, возобновляемую генерацию, транспортную инфраструктуру и цифровые решения в единую стратегическую рамку.

Евросоюз также усиливает внимание к Южному Кавказу, понимая значение Азербайджана для энергетики и связности. На фоне визита американской делегации в Баку европейская сторона подтвердила, что Азербайджан остается важным партнером в сфере энергетики, а также заявила о намерении возобновить переговоры по новому двустороннему соглашению о сотрудничестве.

ЕС видит в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией возможность для укрепления стабильности, торговли и транспортной взаимосвязи. Для Европы Южный Кавказ становится пространством, где энергетическая безопасность, логистика и политическое урегулирование связаны между собой прямым практическим интересом.

Активность США и ЕС вокруг Азербайджана показывает, что страна занимает все более важное место в расчетах западных партнеров. Вашингтон делает акцент на инфраструктуре, инвестициях, цифровизации и TRIPP, а Брюссель рассматривает Баку через призму энергетики, Среднего коридора, зеленых проектов и стабильности Южного Кавказа.

Консультации, прошедшие в Баку с 15 по 22 апреля, стали важным практическим этапом этой повестки. Американская делегация приехала в Азербайджан для обсуждения инфраструктурных возможностей и завершила визит уже с более конкретным пониманием направлений, где стороны готовы двигаться дальше.

Диалог между Баку и Вашингтоном получил новое наполнение: стратегическое партнерство постепенно переходит в стадию проектов, расчетов и технических решений. Для Азербайджана это означает усиление его роли как государства, через которое проходят ключевые энергетические и транспортные маршруты региона. Для США это возможность закрепиться в инфраструктурной повестке Южного Кавказа через понятные и измеримые инициативы.

Новая динамика вокруг TRIPP подтверждает: Азербайджан уже стал одним из центральных участников большой перестройки евразийских маршрутов. На фоне энергетических рисков, роста значения Среднего коридора и интереса западных партнеров Баку превратил свое географическое положение в долгосрочный экономический и стратегический ресурс.