Азербайджан и США обсудили проект TRIPP и развитие стратегического партнерства

Азербайджан и США обсудили проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и развитие стратегического партнерства.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в X.

"В ходе встречи с делегациями во главе с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Госдепартамента США (StateDept) Ребеккой Нефф и менеджером по странам Европы и Евразии Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Сарой Леминг было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и США достигли уровня стратегического партнерства, а также отмечена благоприятная среда для укрепления экономических связей", - говорится в информации.

Отмечается, что были обсуждены вопросы энергетических коридоров, "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), экономического и коммерческого компонентов Хартии о стратегическом партнёрстве, а также возможности участия американских компаний в проектах, реализуемых в Азербайджане в сферах инфраструктуры, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта и других приоритетных направлениях.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".