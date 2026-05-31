Чего на самом деле хочет Иран от США и Запада?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, что на самом деле нужно Ирану.

Мир упорно задает Ирану неправильный вопрос. Уже почти полвека западные столицы, аналитические центры, спецслужбы, дипломаты и журналисты пытаются понять: чего хочет Исламская Республика? Вопрос кажется логичным. Но именно в этой логичности и спрятана главная ошибка. Исламская Республика - это политическая форма, возникшая после революции 1979 года. Иран - это государственная цивилизация, стратегическая память и геополитический организм, который существует в современной политической конфигурации около пяти веков.

Когда Вашингтон, Лондон, Париж или Тель-Авив путают эти два уровня, они снова и снова получают один и тот же результат: провальные расчеты, сорванные сделки, эскалацию, санкции без финального эффекта и войны, которые начинаются как операция давления, а заканчиваются глобальным кризисом.

Иран нельзя понять только через призму мулл, Корпуса стражей исламской революции, ядерных центрифуг, шиитских прокси или антиамериканских лозунгов. Все это важно, но вторично. Главный код Ирана старше нынешней власти. Он родился не в 1979 году, а в географии, в травмах XIX века, в памяти об имперском унижении, в борьбе за контроль над собственными ресурсами, в опыте внешнего давления и в убеждении, что слабость в этом регионе никогда не остается внутренним состоянием - она немедленно превращается в приглашение для чужой армии, чужого посла, чужой разведки и чужого диктата.

Иран - не режим. Иран - инстинкт выживания

Сефевиды, Каджары, Пехлеви и Исламская Республика были разными политическими системами. Они говорили на разных языках легитимности, опирались на разные элиты, по-разному смотрели на религию, Запад, армию и модернизацию. Но во внешнеполитическом смысле между ними есть жесткая преемственность. Правители менялись. Логика оставалась.

Эта логика проста: внутреннее пространство Ирана невозможно защитить только внутри его границ. Иранское плато окружено горами Загрос на западе и Эльбурсом на севере, упирается в пустыни, открывается к Центральной Азии, Южной Азии, Кавказу, Месопотамии и Персидскому заливу. Это не уютная национальная крепость. Это перекресток имперских маршрутов. Любая крупная сухопутная держава, двигавшаяся через Евразию, сталкивалась с Ираном. Любая морская держава, претендовавшая на влияние в Индийском океане и Персидском заливе, была вынуждена учитывать Ормуз.

Отсюда вытекает фундаментальный урок иранской стратегии: тот, кто сидит только на плато, рано или поздно теряет часть плато. Тот, кто выносит линию обороны вовне, получает шанс выжить. Поэтому иранская внешняя политика почти всегда стремилась не к изоляции, а к глубине - к буферным зонам, союзникам, зависимым группам, политическим каналам, религиозным сетям, торговым маршрутам, энергетическим рычагам и военным возможностям за пределами собственных границ.

Ормуз - это не пролив. Это кнопка на пульте мировой экономики

Сегодня эта логика наиболее наглядно видна в Ормузском проливе. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году через Ормуз проходило около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, то есть примерно четверть мировой морской торговли нефтью; кроме того, через этот маршрут проходила критическая часть поставок СПГ из Катара и ОАЭ.

Вот почему Иран, даже не будучи равным США в обычной военной мощи, способен влиять на поведение мировых рынков. Он может проигрывать в авиации, уступать в океанском флоте, не иметь глобальной сети баз и все равно обладать рычагом, который вызывает нервную реакцию в Токио, Пекине, Дели, Сингапуре, Лондоне и Вашингтоне. География в данном случае сильнее абстрактной статистики военных бюджетов.

В мае 2026 года Reuters фиксировал, что на фоне войны с Ираном Brent держался выше 110 долларов за баррель, WTI - выше 103 долларов, а движение танкеров через Ормуз оставалось значительно ниже довоенного уровня. Это и есть реальная власть географии: Тегеран может не контролировать мир, но способен сделать так, чтобы мир почувствовал цену давления на Иран.

Три страха, которые управляют Тегераном сильнее идеологии

Через всю иранскую историю проходят три убеждения.

Первое: слабость приглашает интервенцию. Гюлистанский договор 1813 года и Туркманчайский договор 1828 года лишили Иран огромных кавказских территорий. Англо-русская конвенция 1907 года разделила страну на сферы влияния без реального учета воли Тегерана. Для иранской политической памяти это не музейные даты, а доказательство простого правила: если у государства нет способности к сдерживанию, его суверенитетом начинают распоряжаться другие.

Второе: суверенитет не продается как товар на дипломатическом рынке. Табачное восстание начала 1890-х годов, борьба за национализацию Англо-иранской нефтяной компании в 1951 году, сопротивление внешнему контролю над ядерной программой при шахе и после революции - это разные эпизоды одного рефлекса. Иран может торговаться о деталях. Но он крайне болезненно воспринимает любое требование, которое выглядит как признание подчиненного статуса.

Третье: Иран не считает себя просто региональной державой. Это принципиальный момент. Запад часто анализирует Иран как проблему Ближнего Востока. Но сам Иран мыслит себя державой на стыке регионов - Кавказа, Центральной Азии, Персидского залива, Южной Азии, Леванта и мировой энергетики. Революция 1979 года была не только ближневосточным событием. Она изменила баланс холодной войны, внутреннюю политику США, исламские движения, нефтяную безопасность, логику американского присутствия в регионе и всю архитектуру отношений между Западом и политическим исламом.

Шах и аятоллы спорили о Боге, но думали об одном и том же

Стороннему наблюдателю может показаться, что шахский Иран и Исламская Республика - два противоположных мира. В культурном, идеологическом и символическом смысле это верно. Но в стратегическом смысле разрыв куда меньше, чем кажется.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви был союзником США, закупал западное оружие, строил отношения с Израилем, говорил языком модернизации и антикомунизма. Но когда речь заходила о ядерной программе, военной автономии и статусе Ирана, он проявлял ту же чувствительность к внешнему надзору, что и нынешний Тегеран. Для шаха ядерная энергетика и технологический суверенитет были не только вопросом развития, но и символом статуса. Иран не хотел выглядеть государством второго сорта, которому позволено покупать реакторы, но не позволено иметь полный контроль над технологической цепочкой.

Национальный архив США и исследования по ядерной политике 1970-х годов показывают: еще при шахе Тегеран сопротивлялся американским условиям, которые воспринимал как ограничение суверенитета и попытку поставить Иран в зависимое положение.

То есть спор был не только об исламе, революции или антиамериканизме. Спор был о статусе. А статус для Ирана - это не дипломатическая роскошь, а средство выживания.

Сирия, Ливан, Ирак: почему Иран воюет далеко от дома

Иранская стратегия передовой обороны не была изобретена Корпусом стражей исламской революции. Еще при шахе иранская разведка работала с политическими силами в Ливане, пытаясь сдерживать насеризм и панарабизм вдали от собственных границ. Исследования по роли SAVAK в Ливане приводят характерную формулу иранского офицера: угрозу надо сдерживать на восточном берегу Средиземного моря, чтобы кровь не проливалась на иранской земле.

Спустя десятилетия аятолла Али Хаменеи говорил семьям погибших в Сирии и Ираке почти то же самое: если бы иранцы не воевали там, им пришлось бы воевать с врагом в Керманшахе и Хамадане.

Вот она, настоящая преемственность. Одна власть была монархической, прозападной и светской. Друая - революционной, исламистской и антиамериканской. Но их стратегическая фраза одна и та же: если не остановить угрозу далеко, она придет домой.

Ядерная программа - это не только бомба. Это язык статуса

Запад часто рассматривает ядерную программу Ирана как отдельную проблему нераспространения. Это технически верно, но стратегически неполно. Для Ирана ядерная программа - не только набор центрифуг, запасов урана и объектов в Натанзе, Фордо или Исфахане. Это инструмент сдерживания, символ технологического суверенитета и политический тест: признает ли внешний мир Иран субъектом или обращается с ним как с объектом контроля.

МАГАТЭ в докладе за май 2025 года оценивало общий запас обогащенного урана Ирана в 9247,6 килограмма, включая 408,6 килограмма урана в форме UF6, обогащенного до 60 процентов. Эксперты Центра по контролю над вооружениями и нераспространению отмечали, что такой запас 60-процентного урана уже имеет стратегическое значение и при дальнейшем обогащении может дать материал для нескольких ядерных зарядов.

Но именно здесь начинается главная ошибка давления. Когда от Ирана требуют полностью отказаться от архитектуры сдерживания, это воспринимается не как просьба стать умереннее. Это воспринимается как требование вернуться в состояние уязвимости. А в иранской исторической памяти уязвимость всегда заканчивается чужим диктатом.

Каждый удар по Ирану делает Иран более иранским

За последние десятилетия против Тегерана применяли почти весь инструментарий принуждения: санкции, финансовую блокаду, кибератаки, убийства ученых и командиров, поддержку противников власти, дипломатическую изоляцию, удары по союзникам, угрозы прямой войны и прямое военное давление. Проблема в том, что все это не уничтожило иранскую стратегию. Во многих случаях это ее ускорило.

Санкции должны были заставить Тегеран отступить. Они подтолкнули его к обходным финансовым каналам, теневой торговле, технологической автономизации и более плотной кооперации с незападными центрами силы. Удары должны были ограничить региональную сеть. Они убедили иранские элиты, что без такой сети страна окажется один на один с американской военной машиной. Давление на ядерную программу должно было остановить обогащение. Оно стало аргументом в пользу ускоренного накопления потенциала.

Иранская система умеет превращать внешнее давление во внутреннее доказательство собственной правоты. Это не значит, что она не уязвима. Она уязвима экономически, социально, технологически и политически. Но ее уязвимость не автоматически превращается в уступчивость. Иногда она производит противоположный результат - консолидацию, мобилизацию и отказ от компромисса.

"Ось зла" - речь, которая похоронила окно возможностей

Один из самых показательных эпизодов - речь президента США Джорджа Буша о "оси зла" в 2002 году. После 11 сентября Иран сотрудничал по Афганистану, участвовал в Боннском процессе, помогал формировать постталибскую политическую архитектуру и давал сигналы, что ограниченное взаимодействие с Вашингтоном возможно. Реформистский лагерь президента Мохаммада Хатами шел на внутренние риски, потому что верил: сотрудничество может получить ответ.

Ответом стала публичная запись Ирана в число врагов. Для Вашингтона это была идеологическая формула. Для Тегерана - подтверждение старого подозрения: США не хотят модус вивенди, они хотят капитуляции или смены режима. После этого пространство для прагматиков сузилось, а аргументы силовиков стали звучать убедительнее. Они могли сказать: мы предупреждали.

Этот эпизод важен не как историческая обида, а как модель. Каждый раз, когда Иран делает ограниченный шаг навстречу и получает в ответ расширение давления, внутри системы укрепляется лагерь, который говорит: договор с США - это ловушка. И каждый раз Вашингтон удивляется, почему иранская сторона становится жестче.

Трамп хочет сделку. Иран хочет условия, при которых сделка не выглядит капитуляцией

Нынешний кризис 2026 года снова показывает ту же ловушку. Администрация президента США Трампа пытается совместить военное давление, угрозу новых ударов и разговор о сделке. Reuters фиксировал, что Трамп говорил о возможности быстрого завершения войны, но одновременно предупреждал о новых ударах, если соглашение не будет достигнуто.

С точки зрения Вашингтона, это тактика принуждения. С точки зрения Тегерана, это попытка заставить Иран подписать документ под дулом пистолета. А именно такие документы иранская политическая культура принимает хуже всего. Иран может пойти на компромисс, если он выглядит как обмен интересами. Но он почти не способен принять соглашение, которое внутри страны будет прочитано как признание поражения.

После перехода верховной власти к Моджтабе Хаменеи, о котором в марте 2026 года сообщала Al Jazeera, эта логика не исчезла. Напротив, военный контекст сделал ее еще жестче: новый лидер не может начинать свое правление с уступки, которая будет воспринята как историческое унижение.

Почему Вашингтон выигрывает сражения, но не получает финал

Американская мощь огромна. США способны наносить удары, блокировать финансовые каналы, собирать коалиции, уничтожать объекты, давить на союзников Ирана и управлять глобальной системой санкций. Но проблема Вашингтона в том, что он часто путает тактический успех со стратегическим результатом.

Уничтожить объект - не значит уничтожить программу. Ликвидировать командира - не значит ликвидировать сеть. Разрушить склад - не значит разрушить мотивацию. Обрушить валюту - не значит получить политическую капитуляцию. В случае Ирана это особенно важно: страна привыкла мыслить длинными циклами, пережидать давление, платить высокую цену и делать ставку на усталость противника.

Здесь уместна аналогия с Вьетнамом. Генри Киссинджер и американские стратеги долго исходили из того, что эскалация боли заставит Северный Вьетнам принять американское понимание победы. Но Ханой воевал иначе - за время, выносливость и истощение политической воли США. Иран действует похожим образом. Он не обязан победить США в классическом смысле. Ему достаточно не проиграть до того момента, когда Вашингтону понадобится выход.

Иранская сеть - это не паутина фанатиков, а система страховки

Региональная сеть Ирана часто описывается как идеологическая "ось сопротивления". Это верно, но недостаточно. Для Тегерана эта сеть - не только идеология, а страховочный контур. Ливан, Ирак, Сирия, Йемен, палестинские группы, морские рычаги, киберресурсы, ракетные силы - все это элементы распределенного сдерживания.

Смысл такой архитектуры в том, чтобы любой удар по Ирану становился не локальным эпизодом, а проблемой для целого региона и мировой экономики. В этом и заключается ее эффективность. США хотят изолировать театр конфликта. Иран расширяет театр. США хотят говорить о ядерных объектах. Иран переводит разговор к Ормузу, нефти, танкерам, страховым тарифам, базам США, союзникам Вашингтона и внутренней цене эскалации для мировых рынков.

Поэтому требование демонтировать всю эту архитектуру выглядит для Тегерана как требование убрать ремень безопасности перед аварией. Запад может считать эту систему источником угрозы. И во многом он прав. Но Иран считает ее защитой от уничтожения. Без признания этой разницы дипломатия превращается в театр взаимного непонимания.

Главный парадокс: чем сильнее давят, тем меньше остается пространства для уступки

Западная логика часто исходит из простой схемы: усилить давление, повысить цену сопротивления, вынудить Иран к уступке. Но в иранском случае давление имеет двойной эффект. Оно действительно повышает цену сопротивления. Но одновременно оно повышает политическую цену уступки.

Если Тегеран уступит после угроз, ударов и блокады, внутри страны это будет выглядеть как капитуляция. Если он уступит после переговоров, где признаются его интересы безопасности, это можно продать как государственную мудрость. Разница принципиальна. Именно поэтому соглашение, построенное на унижении, неустойчиво. Оно может быть подписано, но не будет жить. Его будут саботировать, пересматривать, обходить или ждать момента для реванша.

Что реально может сработать

Реалистичная политика в отношении Ирана должна начинаться не с симпатии к Тегерану и не с оправдания его действий. Речь не о романтизации Исламской Республики. Речь о трезвости. Ядерное распространение опасно. Региональные сети Ирана действительно производили насилие. Ракетная программа меняет баланс сил. Давление на судоходство через Ормуз бьет по мировой экономике. Все это реальные проблемы.

Но решать их можно только при понимании мотивации другой стороны. Соглашение, которое требует от Ирана стратегической наготы, не сработает. Соглашение, которое включает реальные гарантии безопасности, понятные механизмы верификации, поэтапное снятие санкций, признание легитимных интересов Ирана и ограничение наиболее опасных элементов его программы, имеет шанс.

Иран не откажется от сдерживания. Но он может согласиться на форму сдерживания, которая будет более прозрачной, более ограниченной и менее взрывоопасной. Это и есть пространство дипломатии. Все остальное - риторика для пресс-конференций.

Финал, который Вашингтон не хочет признать

Главная трудность США не в том, что в Тегеране нет собеседника. Собеседник есть. Проблема в том, что Вашингтон слишком часто задает ему неправильный вопрос. Он спрашивает: чего хочет власть? А надо спрашивать: чего хочет Иран как государство, пережившее имперские унижения, раздел сфер влияния, перевороты, войны, санкции, изоляцию и постоянную угрозу внешнего вмешательства?

Ответ неприятен, но ясен. Иран хочет статуса, глубины, сдерживания и гарантии, что его судьба не будет решаться без него. Это желание не исчезнет со сменой верховного лидера, президента, правительства или состава Совета национальной безопасности. Оно не родилось вместе с Исламской Республикой и не умрет вместе с ней.

Пока Запад этого не поймет, он будет снова и снова входить в одну и ту же дверь: санкции, угрозы, удары, эскалация, нефтяной шок, нервные переговоры, сорванная сделка, новая эскалация. И каждый раз будет удивляться, почему Иран не ведет себя как режим, загнанный в угол.

Потому что Иран мыслит не как загнанная власть. Он мыслит как старая держава, которая убеждена: если она уступит пространство сегодня, завтра чужая армия окажется у ее ворот.