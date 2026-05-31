BMW начала использовать ИИ для краш-тестов

BMW начала использовать искусственный интеллект для прогнозирования поведения автомобиля при ДТП и повышения точности краш-тестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Carscoops, немецкий автопроизводитель BMW заключил соглашение с компанией Mistral AI для внедрения нейросетей в процесс разработки и тестирования автомобилей.

Теперь ИИ будет анализировать данные краш-тестов и помогать инженерам точнее проектировать кузова и выбирать материалы. Кроме того, нейросети ускоряют разработку программного обеспечения: задачи, которые ранее занимали целый день, теперь выполняются за считанные минуты.

В компании отмечают, что это позволяет ускорить создание новых моделей и снизить потребность в большом количестве сотрудников.

По словам директора по разработке BMW Йоахима Поста, искусственный интеллект значительно повышает эффективность работы и ускоряет процессы, особенно в области программного обеспечения и написания кода.