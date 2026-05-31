Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Официальный Тегеран в ходе переговоров по урегулированию конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ.

"В проекте соглашения теперь указано, что Иран ни в коем случае не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Это существенное изменение", - подчеркнул он.

Президент США добавил, что потенциальное соглашение также подразумевает, что Ормузский пролив может быть открыт сразу после подписания.