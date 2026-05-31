В некоторых частях Масазыра сегодня не будет света

31 мая на подстанции "Масазыр" напряжением 110/35/10 кВ, расположенной на территории Абшеронского районного управления по энергоснабжению и сбыту, будут проведены ремонтно-профилактические работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Азеришыг", в связи с этим с 09:00 до 17:00 в части поселка Масазыр будет временно ограничена подача электроэнергии.

После завершения ремонтных работ указанный район будет обеспечен более качественным электроснабжением.