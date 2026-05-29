Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не прогнозируется, однако ночью и вечером местами возможен дождь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных районах полуострова осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер днем постепенно ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными, прогнозируются грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Также существует вероятность усиления осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 13-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 12-17°, местами до 20-23° тепла.

